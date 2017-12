Internationale Geschäfte in Basler Innenstadt zwingen Mitarbeiter, ihr eigenes Grab zu schaufeln

Basel soll Weihnachtsstadt sein. Dafür wird keine Mühe gescheut: Hier das Weihnachtstram, dort eine weitere Weihnachtsbeleuchtung. Die Geschäfte in der Innenstadt wetteifern um das schönste Schaufenster. Pro Innerstadt beteiligt sich fleissig daran, mit zusätzlichen Abendverkäufen, inklusive Konzert am Marktplatz, und sonntags stand im Dezember sowieso das Wort «Shopping» fett im Terminkalender. Grundsätzlich ideal für eine Stadt, die seit rund zwei Jahren über das Lädelisterben lamentiert.

Paradox: Gutschein für Onlineshop

Blöd nur, dass das Personal vieler Geschäfte gezwungen wird die Kundschaft auf ihren Online-Store aufmerksam zu machen. Nach dem getätigten Einkauf müssen die Mitarbeiter grosser Firmen gleich noch einen Gutschein für den hauseigenen Online-Shop bei, oder einen Flyer für Online-Aktionen abgeben: Das kommt der Aufforderung gleich, das Internet in Zukunft dem eigenen Laden vorzuziehen. «Ich verstehe diese Vorgehensweise überhaupt nicht», sagt ein leitender Modeverkäufer in Basel. Er realisiert, dass er so am Ast, auf dem er sitzt, gleich selber sägt. «Langfristig werden immer mehr Kunden Richtung online abwandern». So kann Personal und Kosten gespart werden. Schon jetzt ist die Lage im Detailhandel schwierig, bald könnte sie fatal werden. Oder ist dies Schwarzmalerei? «Online-Shopping nimmt zu», sagt Sarah Stalder vom Konsumentenschutz. «Doch es zeichnet sich ab, dass viele Kunden die Ware noch immer vor Ort anschauen möchten und den Kauf nach einer Preisrecherche dann online tätigen werden. Beide Einkaufskanäle vermischen sich, darauf muss sich der Fachhandel einstellen – allenfalls auch mit zusammengeschlossenen Online-Shops». Das mag sich für die internationalen Ketten rechnen, nicht aber für die Mitarbeitenden.

Priorität hat Online-Shop

Desillusionierend ist es schon: Wenn man im Online-Shop ein Produkt gesehen hat, dann im Basler Geschäft danach fragt, lautet die Frage immer öfter: «Haben Sie schon in unserem Online-Shop nachgeschaut?» Es scheint als wäre man als Kunde gar nicht mehr willkommen. Nicht selten kommt es vor, dass gerade grosse Namen in der Freien Strasse bei Weitem nicht das aktuellste Angebot ihrer Firma haben. Vergleicht man zum Beispiel die aktuelle Online-Kollektion des Labels «Zara» mit dem Angebot in der Freien Strasse 36, fehlen manche Stücke, die übrigens auch niemals hier ankommen werden. «Wir erhalten nie alles aus aktuellen Kollektionen», heisst es dann bei den Verkäufern. Und, voilà, man wird schon wieder auf den Online-Shop verwiesen.

Opfer ist die Atmosphäre

Internationalen Ketten schadet das nicht. Im Gegenteil. Sie verdienen mit den Online-Bestellungen im virtuellen Netz weit mehr als in der realen Innenstadt. Riesen wie «H&M» haben das eingesehen. Die Folge: Schliessung von Filialen. Der radikale Beginn des Abbaus startete der Konzern in Schweden. In Basel ist die Modekette derzeit noch an fünf Standorten in vertreten. Wie viele davon werden uns wohl erhalten bleiben?

Der Laden als Showroom, Online-Shop als Umsatzmaschinerie: Was von den «Grossen» als modernes Geschäftsmodell praktiziert wird, lässt die Laufkundschaft in Basel schwinden. Unter dieser Entwicklung leiden lokale Lädeli und die Atmosphäre in der Innerstadt: Leere Ladenflächen laden nicht zum Stadtbummeln ein. Und das Verkaufspersonal muss die Lunte für dieses hochexplosive Pulverfass noch selber zünden.

