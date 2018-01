Irrungen und Wirrungen am Dreiländereck: Sandoase gibt Restaurant ein zweites Leben

Tabellenzweite in der Nationalliga, Viertelfinalist im Schweizer Cup und in der zweiten Runde des Europacups: Die Volleyball-Frauen von Sm’Aesch Pfeffingen sind weiterhin hervorragend unterwegs. Und genau auf diesen drei Bühnen haben die Spielerinnen von Trainer Andi Vollmer neue Bewährungsproben vor sich. Innerhalb von nur sieben Tagen treffen sie zweimal auf Volero Zürich, einmal auf die rumänische Spitzenmannschaft Stiinta Bacau und einmal auf Franches Montagnes. Los geht es diesen Sonntag im Löhrenacker mit dem NLASpitzenspiel gegen Volero Zürich (17.00h), gefolgt vom Europacup-Heimspiel gegen Bacau am Mittwoch, 24. Januar 2018 (19.00 h).