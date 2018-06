Ist Breel Embolo schon Papi?

Was für ein Glücksbringer: Pünktlich zwischen dem Einzug in die Knockout-Phase und dem Achtelfinal am nächsten Dienstag ist es für den jungen FCB- und Nati-Spieler so weit. Breel Embolos hochschwangere Freundin Naomi hat ihn hier in der Schweiz für die Geburt seiner Tochter erwartet. Wie der Blick berichtet, ist Embolo direkt nach dem 2:2 gegen Costa Rica gestern Abend zurück in die Schweiz geflogen. Für das Spiel gegen Schweden am Dienstag soll er aber vollumfänglich wieder für seine Mannschaft da sein. Wir hoffen mit ganz viel Papi-Power - und gratulieren ganz herzlich!