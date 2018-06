Ist es unverantwortlich, Kinder vegan zu ernähren? Basler Kantonsarzt warnt

Stars wie Natalie Portmann, Tobey Maguire, Victoria Beckham und Brad Pitt gehören zu der langen Liste prominenter Veganer. Der Food-Trend ist längst auch in der Schweiz angekommen. Sei es aus Tierliebe, aus ökologischen Gründen oder weil es gerade in Mode ist: Veganer verzichten auf tierische Produkte. Fleisch, Fisch, Ei, Milch und Milchprodukte, Honig und Gelatine werden strikt aus dem Ernährungsplan gestrichen. Erlaubt sind zum Beispiel Kartoffeln, Reis, Quinoa und Couscous, ebenso Tofu, Obst und Gemüse, Soja sowie Hafer. In der Schweiz ist der Anteil Veganer in der Bevölkerung noch gering. Gemäss einer DemoScop-Umfrage ernähren sich in der Schweiz 14 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren vegetarisch, 3 Prozent essen vegan. «Die Anzahl hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich zugenommen», sagt Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt.

Bei einer veganen Ernährung muss darauf geachtet werden, dass der Körper trotz des Verzichts auf tierische Produkte genügend Eisen, Calcium, Jod, Vitamin B12 und D sowie gewisse Fette erhält. Wenn diese Nährstoffe fehlen, wird die Gesundheit beeinträchtigt.

Die grösste sich vegan ernährende Gruppe, sind die sogenannten Millenials. Sie sind jetzt im Alter, wo sie selbst Eltern werden. Für eine Generation, die die Essensgewohnheiten hinterfragt hat, steht das Thema Ernährung des Babys im Fokus. «Wir erhalten viele Anfragen von ratsuchenden Eltern und empfehlen ihnen jeweils, sich gut zu informieren», sagt Laura Lombardini, Geschäftsleiterin der Veganen Gesellschaft Schweiz.

Schwerwiegende Folgen

Information und medizinische Abklärung sind nötig, denn eine vegane Ernährung kann für Kinder schwerwiegende Folgen haben. «Mögliche Folgen eines Mangels der obigen Nahrungselemente sind Störungen der Blutbildung, Wachstumsverzögerung bei Eiweissmangel sowie psychomotorische und psychische Entwicklungsstörungen», erklärt Thomas Steffen. Auch Schwangere und Stillende sollten sich gemäss Kantonsarzt nicht vegan ernähren. Die tierliebende Ernährungsweise kann dem Nachwuchs nachhaltige Schäden zufügen. Eine aktuelle Studie aus Deutschland besagt, dass zehn Prozent der vegan und sechs Prozent der vegetarisch ernährten Kinder, die untersucht wurden, zu klein für ihr Alter seien.

Gefährlicher Vitaminmangel

Anders sieht dies die Vegane Gesellschaft Schweiz. «Jede Ernährung hat Vor- und Nachteile. Deshalb empfehlen wir, sich mit der eigenen und der Ernährung der Kinder auseinander zu setzen. Generell gilt: Eine gut geplante vegane Ernährungsweise ist in jedem Lebensalter gesund. Sie deckt sämtliche Nährstoffe, die der Mensch benötigt, vollständig ab» so Laura Lombardini.

Dass für eine folgenlose vegane Ernährung bei Schwangeren, Stillenden und Kindern zusätzliche Vitamine eingenommen werden müssen, räumt die Vegane Gesellschaft Schweiz jedoch ein und schreibt auf ihrer Website: «Vitamin B12 ist in einer rein pflanzlichen Ernährung nicht enthalten und muss zwingend substituiert werden. In der Schwangerschaft ist der Bedarf an Vitamin B12 erhöht und die Konsequenzen eines Mangels für das Kind sind gravierend. Empfohlen werden hoch dosierte Supplemente und in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin eine regelmässige Überprüfung der Blutwerte. Ebenfalls zentral ist die Supplementierung von Vitamin D. Ein Mangel erhöht sowohl das Risiko für Erkrankungen der Mutter, wie Gestationsdiabetes und Präeklampsie, als auch für eine tiefe Knochendichte und eine Frühgeburt des Kindes».

Kind soll Ernährung geniessen

Eine vegane Ernährung bei Schwangeren und Kindern geht mit einer intensiven Betreuung des Arztes einher. Wenn diese fehlt, können sich wegen der tierliebenden Ernährungsweise bleibende medizinische Schäden entwickeln. «Aus fachlicher Hinsicht gibt es keine Gründe, ein Kind vegan zu erziehen», sagt Thomas Steffen. «Idealerweise entscheidet sich der junge Erwachsene für die für ihn stimmige Ernährungsweise basierend auf einer breiten Ernährungserfahrung im Kindesalter». Diese Erfahrung erlebt das Kind jedoch nur, wenn es alle Lebensmittel probieren und dann selbst entscheiden kann, was es essen möchte und was nicht. «In der modernen Prävention wird davon abgeraten, einzelne Nahrungsmittel mit einer negativen Bewertung zu versehen. Vielmehr soll man die gesunde Mischung für sich finden», erklärt Thomas Steffen. Und bestätigt einmal mehr den berühmten Satz von Paracelus: «Allein die Dosis macht das Gift».

