Jahresbericht Luftqualität: Feinstaub-Belastung zugenommen

FlixBus erweitert sein Angebot um zahlreiche neue Ziele in ganz Europa. Allein in der Schweiz kommen zehn neue Halte hinzu. Im Osten und Süden der Schweiz ergänzen touristische Ziele das grüne Fernbusnetz. Neue Nachtverbindungen sowie noch bessere Anbindungen an Deutschland, Frankreich und Italien machen das Reiseerlebnis in Zukunft noch komfortabler.