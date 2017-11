Jahresteuerung in Basel erneut höher als national

Damit zogen die Preise in Basel im Jahresvergleich wiederum stärker an als national, wie den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Amts Basel-Stadt zu entnehmen ist. Landesweit stiegen die Preise innerhalb eines Jahres um 0,7 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stieg der Landesindex der Konsumentenpreise wie in Basel um 0,1 Prozent.

Vor allem Damenbekleidung und Herrenschuhe sind in Basel gegenüber September teurer geworden. Dabei wurden gemäss Statistischem Amt in den Basler Geschäften vergleichsweise hohe reguläre Sortimentspreise registriert.