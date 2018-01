Jahresteuerung steigt in Basel auf 1,2 Prozent

Letztmals sei die Jahresteuerung in Basel im Mai 2010 so hoch gewesen wie im Dezember 2017, teilte das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt am Montag mit. Gegenüber dem Vormonat blieb das Preisniveau in Basel indes unter dem Strich stabil, dies bei spartenweise unterschiedlichen Entwicklungen.

Der Basler Index der Konsumentenpreise blieb im Dezember stabil bei 101,3 Punkten. Der Schweizer Landesindex verharrte derweil bei 100,8 Punkten. Damit lag die durchschnittliche Jahresteuerung in der Schweiz 2017 bei 0,5 Prozent.

