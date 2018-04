Jazz-Album-Covers im Basler Rappaz-Museum - Klang-Verhüllungs-Kunst

Weil am Rhein: Unbekannter löst Brandmeldeanlage der Zollanlage aus

Durch das Einschlagen der Scheibe eines Feuermelders im Obergeschoss der Zollanlage in Friedligen beim Grenzübergang Weil am Rhein/Basel und das Betätigen des Knopfes löste ein Unbekannter am Mittwoch gegen 09:30 Uhr Brandalarm aus.