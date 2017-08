Jazz, Elektro und Poetry Slam: Das läuft am Wochenende in Basel

Em Bebbi sy Jazz

Freitag, 18. August 2017 | 18:00

Sieben Stunden, über 80 Formationen, über 80'000 Besucherinnen und Besucher, das ist «Em Bebbi sy Jazz», einer der beliebtesten Anlässe im Basler Jahreskalender. Diesen Freitag um Punkt 18 Uhr geht’s los.

Cinéma Solaire

Freitag, 18. August 2017 | 21:00

Samstag, 19. August 2017 | 21:00

Das solarbetriebene Kino macht halt auf dem Petersplatz. Dieses Wochenende wird am Freitag «Lola rennt» und am Samstag «Mustang» über die Leinwand flimmern.

Open Air im Hof

Freitag, 18. August 2017 | 20:30

Das Spielzeug Museum organisiert in Zusammenarbeit mit der Mobilen Jugendarbeit Riehen das Open Air im Hof. Auf der Leinwand wird der Film «Versprich es mir!» zu sehen sein.

Allianz Cinema

Freitag, 18. August 2017 | 21:15

Samstag, 19. August 2017 | 21:10

Sonntag, 20. August 2017 | 20:55

Vom 3. bis zum 27. August findet wieder das «Allianz Cinema» auf dem Münsterplatz statt. Mit Platz für zweitausend Gäste und bis zu eintausend Bewirtungen unter den Bäumen neben dem Münster.

Kino Openair Bruderholz

Freitag, 18. August 2017 | 20:45

Samstag, 19. August 2017 | 20:45

Auch auf dem Bruderholz findet dieses Wochenende ein Open-Air-Kino statt. Dort wird am Freitag der Film «Über den Tag hinaus» und am Samstag «Frühstück bei Monsieur Henri» gezeigt.

Open Air-Filmtage Reinach

Freitag, 18. August 2017 | ab 19:30

Samstag, 19. August 2017 | ab 19: 30

Das Areal des Bildungszentrums kvBL wird am Wochenende zum Open-Air-Kino. Am Freitag steht «Die göttliche Ordnung» und am Samstag «Lion» auf dem Programm.

Grand Poetry Slam

Samstag, 19. August 2017 | 19:30

Am Samstag treten die besten Slam-Gladiatoren aus der Schweiz, Deutschland und Österreich in die römische Arena in Augusta Raurica und kämpfen im Dreiländerbattle mit ihren Worten um den Grand-Slam-Titel.

Beat on the street

Samstag, 19. August 2017 | 15:00

Wer die Street Parade verpasst hat, kann das diesen Samstag nachholen. Am 19. August lockt die hiesige Version des Elektro-Umzugs Beat on the Street wieder rund 20’000 Tanzbeine auf die Strasse.

Bikefestival Basel

Samstag, 19. August 2017 | 08:00

Sonntag, 20. August 2017 | 08:00

Am Wochenende findet auf dem Schänzli das Bikefestival statt. Zwei Tage dreht sich alles ums Velo, egal ob Profi, Familie oder Outdoorfan - es sind alle herzlich willkommen.

¡adiós prado! Sommerfest

Samstag, 19. August 2017 | ab 10:00

Sonntag, 20. August 2017 | ab 10:00

Am kommenden Wochenende, von 10.00 Uhr bis Mitternacht am Samstag und bis 18.00 Uhr am Sonntag, kann man sich für einen geringen Eintrittspreis von der spanischen Ausstellung verabschieden. Mit Musik, Tanz und spanischem Essen wird die Finissage gefeiert.

Authentica

Samstag, 19. August 2017 | 10:00

Sonntag, 20. August 2017 | 10:00

Zum zweiten Mal findet die Messe Authentica den einzigartigen Räumlichkeiten des ehemaligen Wasserreservoirs «Filter4» auf dem Bruderholz statt. Sechzig Produzenten aus Kleinunternehmen und Familienbetrieben zeigen hier ihre Erzeugnisse.

FC Basel – FC Lugano

Sonntag, 20. August 2017 | 16:00

Der FC Basel trifft am Sonntag im «Joggeli» in der fünften Runde der Super League auf den FC Lugano. Anschliessend wird Matias Delgado verabschiedet, es lohnt sich also noch zu bleiben. Wer dem Spiel nicht beiwohnen kann, kann es sich live anhören in unserem FCB-Radio. Die Verabschiedung von Delgado werden wir ebenfalls live begleiten.

