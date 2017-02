Jean Tinguelys Grosskulptur «Méta-Maxi-Maxi Utopia» kommt zurück

Eine Geburt ist immer speziell, egal wo. Aber in einer Gefängniszelle? Erst vor wenigen Tagen gebar eine junge Frau in Zürich hinter Gittern ein Baby - alleine! Der Notrufknopf funktionierte beim Einsetzen der Wehen nicht, Hilfe kam erst nach der Niederkunft, die Nabelschnur wurde mit der Gefängnisschere getrennt. Mutter und Kind sind wohlauf. In der Schweiz gibt es keine Statistik wieviele Gefängnisbabys zur Welt kommen. Doch es gibt sie auch in Basel, es seien es aber höchstens «Einzelfälle» - die Behörden sprechen jedoch immerhin von etwa einmal pro Jahr..