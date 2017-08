Jennifer Schmid (jgb) neu im Einwohnerrat Reinach

Die Umweltingenieurin hat bei den Einwohnerratswahlen 2016 ein tolles Resultat erzielt und freut sich, den Sitz der Grünen Reinach-Aesch-Pfeffingen im Einwohnerrat neu zu besetzen. Mit ihrem vielfältigen Engagement hat Jennifer sowohl bei den Gemeindewahlen, den Landrats- sowie bei den Nationalratswahlen dazu beigetragen, dass das jgb und die Grünen Baselland ein gutes Ergebnis erzielt haben.

Die 22-jährige zeichnet sich aber nicht nur durch ihr grosses Engagement, das auch über die Grünen und das jgb hinaus geht, aus sondern auch durch ihre Fähigkeit ihre Kenntnisse in der Praxis umzusetzen. Die Grünen Reinach-Aesch-Pfeffingen können sich glücklich schätzen, eine so engagierte junge Grüne nun in ihrer Einwohnerratsfraktion wiederzufinden.