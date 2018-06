Jetzt ist es definitiv: Der «Goldene Drache» schliesst die Türen

Die Ära des Goldenen Drachens, der so manchen Gast auf seinem Rücken durch das kulinarische Angebot Chinas führte, ist nun vorbei. Sechs mal in Folge wurde das Restaurant mit den chinesischen und vietnamesischen Spezialitäten von Basel geht aus! in der Rubrik Die Farben und Aromen Asiens auf Rang 1 & 2 platziert. Nicht nur die typischen chinesischen Lampions und die liebevolle Dekoration, sondern auch die verschiedensten Speisen haben den Gast dazu eingeladen, für einen Abend in China einzutauchen.

Mit viel Herzblut hat die Familie Kha ihr Restaurant seit dem 1. Mai 2010 auf der Lyss betrieben. Nach einem Restaurant in St. Gallen unter dem gleichen Namen, das heute von Khas Bruder bewirtet wird und einem in Rheinfelden war es ihr drittes Lokal. Doch nach einem Schlaganfall im Sommer 2017 fehlt dem 67-jährigen Besitzer die Kraft und Energie, den Betrieb weiter zu führen. Bedauerlicherweise steht bis zum heutigen Zeitpunkt noch kein Nachfolgemieter definitiv fest.

Mehr dazu unter: Bald Lichterlöschen im Restaurant «Zum Goldenen Drachen» auf der Lyss?