Jetzt wird gefeiert: Autocorso in ganz Basel (mit Video)

Ab ins Auto, Fahne raus und hupen, hupen, hupen. Diese Fans haben ihre Begeisterung über den Schweizer Sieg in der ganzen Stadt zur Schau getragen. Wenn auch optisch eher Bescheiden war die Geräuschkulisse des Autocorso in der ganzen Stadt doch eindrücklich. In den Stunden nach dem erfolgreichen Spiel gegen Serbien machten sich Einige mit dem Auto in die Innenstadt auf, um dort mit lautem Hupen ihre Freude zu demonstrieren. Aber auch sonst waren die feiernden Fans in ganz Basel vor allem zu hören.

