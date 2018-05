Jubiläumsausstellung im Museum der Kulturen Basel: Die Bevölkerung hat 125 Objekte gewählt

Die Bevölkerung hat sich für 125 Objekte zum Geburtstag und für die Jubiläumsausstellung im Museum der Kulturen Basel entschieden. Die Palette ist gross, sie reicht von Gemüsemesser und Götterfiguren über Fasnachtslarven und Haarschmuck bis zu Papierdrachen und Zupfinstrumenten. Sie stammen aus ganz verschiedenen Teilen der Erde.

Was geschieht mit den Objekten?

Wie können sie in einer Ausstellung sinnvoll platziert werden? Das Experiment geht weiter. Kuratorin Karin Kaufmann macht sich an ein Konzept. Sie erinnert daran, wie vielerorts Geburtstage und Jubiläen gefeiert werden: Für gewöhnlich versammeln sich Menschen an einem Ort, treffen auf Verwandte, Bekannte, aber auch auf Unbekannte. Es werden ganz unterschiedliche Geschichten aufgetischt. Manche haben viel zu erzählen, andere bleiben stumm. Da und dort werden unerwartete Gemeinsamkeiten entdeckt.

Die Ausstellung «Wünsch dir was – 125 Objekte zum 125. Geburtstag» lässt verschiedenste Objekte und Menschen feierlich zusammenkommen. Was sich letztendlich daraus ergibt, soll eine Überraschung werden für die Bevölkerung. Das ist an Geburtstagsfesten ebenfalls üblich.