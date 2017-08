Junge Frau in Basler S-Bahn sexuell belästigt: die Polizei sucht Zeugen

Ereignet hat sich der Vorfall bereits letzten Samstag, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Die 21-jährige Frau, die an Trisomie 21 leidet, hatte um 16.11 Uhr die S-Bahn Richtung Basel/Pruntrut betreten und wurde auf der Fahrt mehrfach von zwei dunkelhäutigen Männern angegangen. In Aesch konnte das Opfer den Zug verlassen. Die Unbekannten fuhren weiter.