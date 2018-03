Junges Basler Start-Up verarbeitet Geschirrtücher zu einzigartigen Etuis

Die Etuis sind nicht nur recycelt, sondern auch reversibel, und dazu noch Unikate: Ein persönliches Etui kann man sich selbst zusammenstellen, indem man das Geschirrtuch, den wachsbeschichteten Aussenstoff und den Reissverschluss selbst aussucht. et.oui bieten aber auch schon fixfertige Etuis zum Verkauf an, zum Beispiel in ihrem Onlineshop. Die Produkte werden in der geschützten Basler Werkstatt Steppenblüte von Hand genäht.

Die Basler Wirtschaftsgymnasiasten haben es mit ihrer Idee bis in die YES-Liste der Top 50 schweizer Start-Ups geschafft. Am 10. und 11. April dürfen sie darum et.oui an der Nationalen Handelsmesse in Zürich besuchen. Die Verbundenheit zur Heimatstadt bleibt aber gross: So haben sie auch ihre Website in den Farben Schwarz und Weiss gehalten, wie der Baslerstab.