Jungtiere im Tierpark Lange Erlen

Der Tierpark Lange Erlen baut aus, verändert sich und möchte so seinen Stellenwert in der Stadt für die Zukunft sichern, wenn nicht gar ausbauen. Im Jahr 2018 werden einige tiefgreifende Neuerungen das Gesicht des Tierparks verändern. Auf einem Rundgang im Tierpark erläuterte der Verein Tierpark Lange Erlen, wie sich die Anlage in Zukunft den Besucherinnen und Besuchern präsentieren wird.