Kabinettausstellung: Lebenswelten im Modell

Die Modelle zum Bau der Mittleren Brücke, dem Keltenwall auf dem Münsterhügel und dem römischen Brückenkopf in Kleinbasel sind grosse Attraktionen in der Ausstellung des Historischen Museums Basel – Barfüsserkirche. Sie wurden in den frühen 1980er-Jahren mit viel Liebe zum Detail von dem Modellbauer Marius Rappo gefertigt und erfreuen seither das Publikum. Die kleine, aber feine Wanderausstellung «MODELLrappoRT» besucht nun die Modelle an ihren Ausstellungsorten in der Schweiz und im Ausland. Die erste Station ist das Historische Museum Basel – Barfüsserkirche, wo Marius Rappos Modellbautätigkeit ihren Anfang nahm.

Modell des Murus Gallicus, Marius Rappo, 1980/81. Auftraggeber: Historisches Museum Basel. Foto: Humbert und Vogt, Basel

Zur Ausstellung erscheint die reichhaltige Publikation Marius Rappo: Die Welt im Kleinen – Historische Modelle und ihre Geschichten.

Buch- und Ausstellungsvernissage am 19.04.2018 um 18.00 Uhr

Kabinettausstellung: 20.4.2018 bis 26.1.2019