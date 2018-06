Käfer, ein historischer Garten und Streitereien: Was unser Kanton so alles erbt

«Millionensegen für Zürich» jubelte der Tagesanzeiger. Der Hintergrund? Die Stadt Zürich bekam in den letzten 10 Jahren durch Erbschaften und Schenkungen über 40 Millionen Franken geschenkt. Eine Summe von der Basel-Stadt nur träumen kann. Das ein Kanton zum Erben wird, liegt am Zivilgesetzbuch, dort heisst es: «Hinterlässt der Erblasser keine Erben, so fällt die Erbschaft an den Kanton, in dem der Erblasser den letzten Wohnsitz gehabt hat, oder an die Gemeinde, die von der Gesetzgebung dieses Kantons als berechtigt bezeichnet wird».

Basel erbte drei Millionen

So kommt es, dass auch der Kanton Basel-Stadt regelmässig Geld vermacht wird, wenn auch nicht in den Dimensionen von Zürich. Auf Nachfrage von barfi.ch teilt Toprak Yerguz, Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements mit, dass «die Zahlen stark schwankend sind. In den vergangenen drei Jahren hatte der Kanton Basel-Stadt zwischen einem und fünf Erbfälle. Die Beträge bewegen sich in der Regel im tiefen fünfstelligen Franken-Bereich». Mit einer grossen Ausnahme: «in einem Fall betrug er rund drei Millionen Franken». Es gibt jedoch auch Fälle, in denen Basel direkt als Erbe eingesetzt wird. Dies kam laut Yerguz in den vergangenen Jahren jedoch nur einmal vor.

Der seit Ende August 2017 wieder für die Öffentlichkeit zugängliche historische Garten der Alten Universität am Rheinsprung, hat die Stadt einer solchen Erbschaft zu verdanken. Als 2005 bekannt wurde, dass der ehemalige Gärtnermeister Karl Schlecht einen Teil seines Vermögens der Stadt vermacht hatte, mit der Auflage es für ein «grünes Basel» einzusetzen, entschieden sich Stadtgärtnerei und Erbengemeinschaft, mit dem Nachlass den Garten der Alten Universität wiederzubeleben.

Und Millionen Käfer

Nicht nur Geld wird der Stadt vermacht, auch Gegenstände und andere Mal mehr oder weniger wertvolle Dinge fallen in die Hand unserer Regierung. So beispielsweise 1986, als Barbara «Babette» Frey die Käfersammlung ihres 1976 verstorbenen Mannes, Konsul Dr. hc. Georg Frey mit geschätzten zwei bis drei Millionen wissenschaftlich bestimmten Käfern für

2'300' 000 Deutschen Mark dem Basler Naturhistorischen Museum anbot. Dem Museum fehlt für die rund 6'700 benötigten Vitrinen Schubladen jedoch das Geld. Darum ging der Leiter der entomologischen Abteilung des Museums, Michel Brancucci, auf die Suche nach Sponsoren. Mit vorerst bescheidenem Erfolg. So wendet sich Michel Brancucci an die Medien. Es erscheinen grössere Berichte und in der Basler Zeitung erstmals auch farbige Bilder mit Prachtskäfern aus der grössten Privatsammlung der Welt, die Basel haben könnte. Bereits drei Wochen nach den ersten Medienberichten wird der Verein «Käfer für Basel» gegründet. Doch nicht nur Basel war an den Käfern interessiert. Auch der Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München hatte sein Münchner Museum bereits alles vorbereitet, um die Sammlung Frey in München einzulogieren. Nach einem jahrelangen Streit zwischen München und Basel erklärte sich Barbara Frey schliesslich bereit, auf das zuerst geforderte Geld zu verzichten und Basel die Käfer zu überlassen.

Erbe führt zu Streit

Die obengenannten Beispiele sind jedoch Ausnahmen. Meistens hält sich die Stadt zu den Beweggründen der Erblasser bedeckt; Daten und Fakten dazu stehen unter Datenschutz. Es kann natürlich auch sein, dass die Stadt Erbschaften ausschlägt, dies aufgrund von einer Überschuldung des Erblassers.

Dass ein Millionengeschenk seine Tücken haben kann, musste der Stadtrat in Zürich bei einem jahrelangen Rechtsstreit um die Villa von Muralt in Höngg erfahren. 2014 setzte er dem Streit ein Ende und gab das Haus an die frühere Besitzerin zurück. Diese hatte der Stadt die Villa ursprünglich geschenkt, wollte dann aber wegen eines Nachbarschaftsstreites vom Vertrag zurücktreten.

