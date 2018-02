Kältewelle: Heute kommt die Eiszeit aus Sibirien

In Basel ist schlottern und bibbern angesagt. Die Kältewelle, die am Montag die Schweiz erreicht, ist die stärkste seit sechs Jahren. Doch die Kälte hat auch ihre lustigen Seiten. So findet der Basler Ex-Grossrat Daniel Jansen, die tiefen Temperaturen seien doch die ideale Gelegenheit für die Regierungsräte Wessels und Cramer, auf dem Münsterplatz eine Eisbahn einzurichten.

Für den Kältehammer gerüstet sind die Baufirmen. Die Schweizerische Unfallversicherung Suva erarbeitete zusammen mit den Arbeitgeberverbänden eine Charta, die Pausen in der Wärme und passende Kleidung vorschreibt.

Nicht leicht haben es auch die Marktfahrer. In den windigen Ständen auf dem Markplatz ist schlottern angesagt. Gut geschützt sind allerdings die verschiedenen Essens- und Kaffeestände, da diese ja eigentliche Foodtrucks sind. Auch die Heilsarmee ist für die Kälte gerüstet. Sie teilte schon Freitag mit, dass sie ab Montag zusätzliche Räumlichkeiten für Obdachlose am Stützpunkt an der Frobenstrasse im Gundeli öffnen werde. Dass sei nötig, da die Temperaturen nachts unter minus 10 Grad fallen würden. Auch die Gassenarbeiter vom Schwarzen Peter kündigen auf Facebook an, dass Betroffene sich mit Decken und warmen Kleidern eindecken könne.

Die Gassenarbeiter werden auch draussen unterwegs sein und warmen Tee anbieten, wie sie schreiben. Auch die Wärmestube Soup N'Chill hinter dem Bahnhof verteilt warme Kleidung und wintertaugliche Schlafsäcke. Die wird es wohl auch brauchen. Denn die «russische Kältepeitsche» von welcher der Blick schreibt, soll für Rekordminustemperaturen sorgen. Der Grund für die Eiszeit ist ein Hoch, das sich über Skandinavien installiert und die kalte Luft zu uns strömen lässt.

Dem Basler Flughafen macht die Kälte kein Kopfzerbrechen. Allerdings könnte starker Wind zu Verspätungen führen. Zwar wird in Basel nur eine Windgeschwindigkeit von 26 Kilometer erwartet, was gemäss Beaufort-Skala als «mässiger Wind» gilt. Als Sturm gelten erst Windgeschwindkeiten ab 62 Kilometer in der Stunde. Zwischen Hose und Sneaker Luft lassen und Knöchel zeigen – Flanking nennt sich das – ist «hip» und wie ein Berner Arzt meinte, sogar gesund. Kalte Knöchel würden die Kids abhärten. Könnte aber gut sein, dass die Basler Mamis bei der sibirischen Kälte dann doch einschreiten.

