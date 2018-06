Kaiseraugst: Kollision zwischen Motorrad und Auto

Eine 58-jährige Schweizerin fuhr am Sonntag, 10. Juni 2018 um 17.30 Uhr, auf der Giebenacherstrasse in Kaiseraugst in Richtung Giebenach. Hinter ihr in gleiche Richtung fuhr ein 45-jähriger Schweizer mit einem Motorrad. Aus noch nicht näher bekannten Gründen prallte der Motorradfahrer ins Heck des VWs und stürzte. Es wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zirka 6'000 Franken. Die Beteiligten machen widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang, weshalb die Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Rheinfelden (Telefon 061 836 37 37), Zeugen sucht.