Kampf gegen das Lädelisterben: Basler Unternehmen mit erfolgversprechendem neuen Konzept

Klagen kann man immer, auch oft und viel. Gerne wird darüber lamentiert, dass immer mehr Lädeli aus der Basler Innenstadt verschwinden Neben dem Einkaufstourismus wird Internet als Hauptverantwortlicher genannt. Das bequeme Shopping am Abend auf dem Sofa ersetzt den Gang in die Stadt. Und vor allem: Meist sind alle Grössen, Farben und Wünsche abrufbar und finden erst noch direkt nach Hause.

Zu mir, oder zu Dir?

Basler Unternehmen setzen mit einem neuen Konzept dagegen. Das junge Unternehmen «Myto.» verbindet mit dem einzigartigen Konzept will On- und offline-Shopping. «Die Idee ist, dass unsere Kunden die Ware in unserem Laden anfassen und anprobieren können und sich dann entscheiden können, ob sie das neue Kleidungsstück direkt mit nach Hause nehmen wollen, es sich nach Hause liefern lassen oder es sich noch einmal überlegen und es dann erst am Abend im Onlineshop bestellen werden», sagte Mitinhaber Thibaud Wolownik vor der Eröffnung des Geschäfts im März.

Nicht nur junge Unternehmen, sondern auch schon alteingessene Modeläden verbinden Online- und Offline-Shopping. Jüngstes Beispiel ist das Basler Modeunternehmen Tally Weijl. Das Modeunternehmen ergreift Massnahmen gegen die Abwanderung ins Internet und führt in allen Schweizer Filialen per sofort das Order in Store-Konzept (OIS) ein. Sollte ein gewünschter Artikel im Laden vergriffen sein, kann dieser direkt an der Kasse bestellt und entweder zur Abholung ins Geschäft oder innert dreier Werktage gleich nach Hause geliefert werden - ab einem Warenwert von 50 Schweizer Franken sogar kostenlos. «Sollte das Kleidungsstück dann nicht passen, kann es im selben Geschäft zurückgegeben werden, wo auch der Betrag der Kundin in gleicher Form zurückerstattet wird», sagt Bianca Sameli, Mediensprecherin Tally Weijl auf Anfrage.

Keine Kreditkarte? Null Problem!

Das 1984 gegründete Unternehmen Tally Weijl ist bekannt für seine junge Mode. Knappe Hoen, kurze Shirts. Dies spricht junge Fashionistas an, die oft noch keine eigene Kreditkarte besitzen. «Besonders attraktiv ist dieses neue Angebot für jüngere Tally Weijl-Kundinnen, die noch keine eigene Kreditkarte besitzen. Wählt die Kundin Ware aus dem Store und bestellt gleichzeitig Ware über OIS, werden Promotionen übergreifend berechnet, womit sie gleich doppelt profitiert», erklärt das Unternehmen.

Blick in die Zukunft

Vorbei sind also die Zeiten bei Tally Weijl, in denen das Kleidungsstück wegen einer fehlenden Grösse entweder nicht gekauft werden konnte oder man ein paar Tage später einen zweiten Gang ins Geschäft unternehmen musste. «Bei Kunden ist ein solches Angebot per se ein Grundbedürfnis», sagt Mathias F. Böhm, Pro Innerstadt Basel-Geschäftsführer. «Die Firma Inditex, zu der auch Zara gehört, bietet diese Möglichkeit schon lange an und hat ein fortgeschrittenes Angebot». Wenn dies nicht möglich ist, wird oft online direkt beim Händler oder bei einer Shopping-Plattform bestellt. Einfach und bequem. «Für Unternehmen ab einer gewissen Grösse ist ein Order in Store-Angebot ein Muss», so Böhm weiter.

Damit eine Bestellung reibungslos abläuft, braucht es eine Organisationsstruktur und eine logistische Infrastruktur, die oft nur grössere Unternehmen stemmen können. Ob und wie sich auch kleinere Läden damit anfreunden werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass die Vermischung von online und offline Shopping auch in Basel Realität ist.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.