Kanton Basel-Stadt besucht Zürcher Zünfte am Sechseläuten

Die Brauerei Feldschlösschen rief gemeinsam mit der Swiss Startup Factory zu Europas erstem Beer Hack auf. Rund 40 Teilnehmende tüftelten in einem zweitägigen Marathon in Rheinfelden und in Zürich an Ideen rund ums Bier. Über die Hälfte der präsentierten neun Konzepte waren digitale Umsetzungsideen, welche das Leben der Konsumenten und Kunden einfacher machen sollen