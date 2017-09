Kanton übernimmt mehrere Strassenabschnitte in Liestal BL

Gegen die vom Gemeinderat beschlossenen neuen Signalisationen im Grenzacherweg und in der Rudolf Wackernagel-Strasse sind keine Einsprachen eingegangen. Neu gilt im Grenzacherweg über die gesamte Länge in beide Richtungen ein generelles Überholverbot. Zudem wurden in der Rudolf Wackernagel-Strasse zwei neue Fussgängerstreifen markiert.