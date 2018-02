Kantonalrekord: 2 Schweizermedaillen

Lea Bachmann klassierte sich mit übersprungen 4.01 Metern auf den dritten Podestplatz. Ihre Teamkollegin Pascale Stöcklin holte sich mit 4.21 Metern die Silbermedaille. Die 4.21 Meter sind für Stöcklin nicht nur neue persönliche Bestleistung, sondern auch ein neuen Kantonalrekord in Basel-Stadt. Den alten Rekord von 4.20 Metern stellte Petra Pechstein im Jahr 2002 auf.

«Schon zu Beginn fühlte ich mich gut und bin nun um so glücklicher, dass die Rechnung aufgegangen ist. Ich hoffe, dass ich diese Energie nun in meinen nächsten Wettkampf mitnehmen kann», so Stöcklin. Den Schweizermeistertitel holte sich Angelica Moser aus Zürich, mit übersprungenen 4.31 Metern.

Der nächste Wettkampf der Goldwurstpower Athletinnen findet am kommenden Samstag in Clermont-Ferrand (FRA) statt. Es ist der internationale All Star Perche Stabevent, welcher vom derzeitigen Weltrekordhalter Renaud Lavillenie organisiert wird.