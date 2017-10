Kantone geben der FHNW grünes Licht

Nachdem die Regierungen der vier Trägerkantone SO, AG, BL, BS der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) im Juni 2017 den neuen Leistungsauftrag zuhanden der Kantonsparlamente verabschiedeten, haben nun alle Parlamente der vier Trägerkantone den Leistungsauftrag der FHNW für die Jahre 2018-2020 genehmigt. Sehr erfreulich dabei ist, dass der Leistungsauftrag in allen vier Parlamenten einstimmig gutgeheissen wurde.

Für die Leistungsauftragsperiode 2018-2020 haben die Parlamente ein Globalbudget der FHNW in der Höhe von 677 Mio. Franken genehmigt.

Der Erfolg der FHNW bestätige, dass der Weg einer zukunftsorientierten Fachhochschule der Richtige sei, heisst es in der Medienmitteilung. Auch mit dem neuen Leistungsauftrag stehe die FHNW für Innovation, Qualität und gelebte Praxisorientierung ein.