Kantonslabor: Ungenügende Information bei «besorgniserregenden» Stoffen

Marx Brothers: weltberühmt mit Wurzeln in der Region

Genau vor 40 Jahren ist Groucho Marx gestorben, seines Zeichen Mitglied der legendären Marx Brothers. Was viele nicht wissen: In ihren Adern fliesst Elsässer Blut. Genauso wie ihr berühmter Namensvetter, haben auch sie die Menschen bewegt, wenn auch auf etwas erheiternde Weise. Die Marx Brothers brachten Anfangs des 20. Jahrhunderts eine ganze Nation zum Lachen. In einer Zeit, als die Welt etwas Humor durchaus gebrauchen konnte.