Kantonslabor erlässt Verkaufsverbote für Kinderkosmetika

Die Produkte wurden in Warenhäusern, Spielzeugläden und Boutiquen des Kantons Basel-Stadt erhoben. Als Kinderkosmetika werden Produkte in Verpackungen bezeichnet, welche die Kinderfantasie anregen. Pflegeprodukte für Kinder wie Sonnenschutzprodukte oder Produkte für Kleinkinder fallen hingegen nicht unter diese Kategorie. Viele Kinderkosmetika können auch als Spielzeug aufgefasst werden und sind mit den für Spielzeug notwendigen Warnhinweisen versehen. Die Hälfte der erhobenen Produkte wurde in China produziert, was für Kosmetika im Gegensatz zu Spielwaren unüblich ist.

Viele Nagellacke mussten wegen unerlaubter Farbmittel verboten werden. Am zweithäufigsten wiesen Lippenpflegeprodukte Mängel wegen der Verwendung von dünnflüssigen Mineralparaffinen auf. In vielen Fällen war die Deklaration der Produkte mangelhaft, was auf Defizite in der Produktion und der Qualitätssicherung der betroffenen Produkte hinweist. Auffällig ist vor allem die hohe Rate von nicht korrekt deklarierten Farbmitteln. Mangelhaft deklarierte Produkte wurden beanstandet und Korrekturen verlangt.

Es ist offensichtlich, dass bei Produktion und Qualitätssicherung auf Kosten der Kinder gespart wird. Hier stehen die europäischen Handelsfirmen in der Pflicht, welche diese Produkte importieren. Das Kantonale Labor wird den Erfolg der durch die Branche ergriffenen Massnahmen durch weitere Kontrollen überprüfen.