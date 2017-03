Karikaturist Christoph Gloor verstorben

Dies wurde barfi.ch aus seinem engsten Kreis bestätigt. Christoph Gloor, geboren am 1. November 1936 wuchs in Basel und Birsfelden auf. Er absolvierte eine Ausbildung zum Schaufensterdekorateur und arbeitete von 1957 bis 1972 in diesem Beruf u.a. für eines der grössten Warenhäuser. 1964 wurde seine erste Karikatur veröffentlicht, ein Jahr später nahm er an seiner ersten Gruppenausstellung teil. Ab den 1970er Jahren arbeitete er regelmäßig für die Schweizer Satirezeitschrift Nebelspalter und veröffentlichte gesellschaftskritische Zeichnungen in diversen Schweizer Zeitungen und Zeitschriften. Seit 1972 war er als freischaffender Karikaturist und Künstler tätig.

©Privatbesitz