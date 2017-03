Mit Leichtigkeit und Rasanz spürt er dem Irrsinn der Jetztzeit nach, stellt er fest, dass wir vor lauter zeitsparender Hilfsmittel immer mehr Zeit verlieren, und fragt sich, weshalb manche Vereinfachungen so kompliziert sind, dass heute schon vor dem Zvieri beginnen sollte, den Fernseher in Gang zu setzen, wer abends die «Tagesschau» sehen will.

Als Gastpiel präsentiert Friedli nun im Tabourettli sein neues Programm, und zwar von 16. - 18. März jeweils um 20 Uhr. Hier geht es zum Vorverkauf.