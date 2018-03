Kein Frühling in Sicht: Das Wochenendwetter

Das Morgenrot entsteht, wenn der Himmel im Osten, wo die Sonne aufgeht klar ist aber von Westen her Wolken aufziehen. Genau so war es auch am heutigen Donnerstagmorgen in Basel. Während der Himmel morgens noch grösstenteils klar war, ist er mittlerweile wolkenverhangen. Die Regenschauer, die gegen 10 Uhr begannen werden vermutlich bis in die späten Abendstunden anhalten.

Freitag

Der Freitag beginnt bereits mit bedecktem Himmel und Regen. Bei Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad bleibt es den ganzen Tag regnerisch. Erst gegen Abend lässt der Regen für ein paar Stunden nach.

Samstag

Der Samstag bringt deutlich niedrigere Temperaturen. Der Morgen beginnt mit kühlen 4 Grad. Im Verlauf des Tages wird es allerdings immer kälter. Gegen 15 Uhr liegen die Temperaturen bei 2 Grad, gegen 17 Uhr fallen sie dann bereits unter den Gefrierpunkt. Der Regen der den ganzen Tag über anhält verwandelt sich dementsprechend zu Schnee und Schneeregen.

Sonntag

Der Sonntag bleibt weitestgehend trocken, beginnt aber bereits mit Minustemperaturen von -2 Grad. Im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen etwas an, bleiben aber durchgehend unter Null.

