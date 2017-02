Kein kalter Kaffee: Wo man in der Stadt am besten die grauen Tage übersteht

Eine Gemeinsamkeit jeder städtischen Bevölkerung ist es, einen verregneten Nachmittag mit Vorliebe im Café zu verbringen. Die einen wünschen sich eine richtige «Baiz» mit langsam erkaltendem «Kafigreem», die anderen suchen modischen Chick und Schaumblumen zum schnellen Lunch. Zudem sind die Cafés Teil ihrer Umgebung und sehen je nach Quartier anders aus. So gesehen hat jeder Ort die Schänke, die zu ihm passt. Andere Orte, andere Leute, andere Cafés. Hier unsere Vorschläge für alle Fälle und für jene, die noch auf der Suche nach der passenden Insel sind.

Das Urgestein am Marktplatz

Die Confiserie «Schiesser» muss man niemandem mehr vorstellen, es ist eine Institution. Mitten in der Stadt gelegen, wirkt sie magnetisch auf müde Beine. Die Confiserie in Doppelfunktion bildet schon seit dem 19. Jahrhundert das Zentrum des heimischen Café-Universums und dieser Status bleibt bis heute unangreifbar. Man sagt so vieles über das Café im Obergeschoss. Dass es dort nur Cüpli und Schickeria gebe, ist allerdings falsch; die Mythen um das «Schiesser» haben mehr Löcher als ein Teesieb. Denn trotz der einschlägigen Atmosphäre ist das Publikum sehr durchmischt. Vielleicht mehr als in anderen Cafés. Als Gegenstück zum Rathaus vis-à-vis muss ein Café diesem gleichzeitig auch die Stirn bieten können. Sämtliche Lokale um den Marktplatz verkörpern nach aussen die herrischen Ansprüche des Ortes und nach innen die demokratisierende Wirkung eines Verkehrsdrehpunktes. Das Café Schiesser ist auch das einzige in der Liste, welches einem Wiener Kaffeehaus das Wasser reichen will und kann. Ob Daig oder eher so Frischbackbasler, hin und wieder muss man sich eine heisse Schoggi—mit extra Schlagrahm—im Schiesser gönnen.

Dauerbrenner und Pflichtbesuch: Das Café «Schiesser». Bild: barfi.ch

Durchlauf am Tellplatz

Plätze in der Stadt sind vor allem dazu da, dass sich die Cafés darum scharen können. In Basel gibt es wenige Teerflächen, die diese althergebrachte Funktion noch erfüllen. Einer davon ist der Tellplatz, an jeder Ecke gibt es ein Café oder Restaurant, und seit September findet sich hier eines, welches mit dem Ort den Namen teilt und gleichzeitig den Gegenpol zum Pendant am Marktplatz bildet. Der Neuzugänger im Quartier zeichnet sich nicht nur durch die trotz der anthrazitfarbenen Dunkelheit einiges an Wärme verströmenden Einrichtung aus, sondern auch durch ein ausgewähltes Angebot an «Spezereien und Frohkost». Statt Pfefferminze gibt es «Nana Minze», wie man mir erklärt. Noch nie gehört, schmeckt aber. Trotz der erst kürzlichen Eröffnung ist das «Tellplatz 3» kein Geheimtip mehr: Der Lebensmittelladen mit eingebautem Café hat vor allem durch seine Käsetheke die Aufmerksamkeit der hungrigen Basler geweckt.

Mittags mischt sich dort meist ein durchschnittliches Arbeitspublikum, welches sich auf den Barhockern am grossen Fenster verteilt oder am mittigen, langen Tisch zusammensitzt und nicht einen Nachmittag Zeit dafür hat. Ständig geht oder kommt jemand, im bahnhofsnahen Gundeli herrscht emsiges Treiben.

«Tellplatz 3» nicht kreativ in der Namenswahl, wohl aber beim Angebot. Bild: barfi.ch

Falscher Verdruss im Matthäus

Kürzlich gestand mir ein Kleinbasler Freund, er meide das Kleinbasel, wenn er Kaffee trinken gehen wolle. Er kann die Brocki-Aufmache nicht mehr sehen, hat den Oma-Look satt. Die ganze abblätternde Farbe geht ihm auf die Nerven.

Dem Matthäus-Quartier mangelt es gewiss nicht an hübschen Etablissements nach Berliner Vorbild. In der jüngsten Vergangenheit schossen die Cafés und hippen Einkehrorte wie Pilze aus dem Boden: Avant-Gouz, zum Onkel, Huckebein, Angel’s Share, SMUK und wie sie alle heissen. Das Highlight ist in diesem Überangebot schwer zu bestimmen, die Auszeichnung muss aber an das «Fourchette» gehen. Weil: wenn schon Hipster, dann gleich ganz. Rau verputzte Wände, von der Decke hängende Lampen aus Fruchtschalen, das Essen und Trinken wird in Grossmutters Porzellan serviert. Die Spezialität: Marrokanische Tagines.

Café und Restaurant in einem, verleitet das heimelige Fourchette zum Längerbleiben. Nachdem man den Nachmittag vertrödelt hat, bietet es sich an, gleich ein Nachtessen dranzuhängen. Sofern man seinen Platz verteidigen kann: Oft ist abends jeder einzelne Tisch mit einem Reservations-Zettel markiert.

Die winzige Küche—schwer zu glauben, dass dort tatsächlich mehr gemacht wird als Sandwiches—untermalt die Atmosphäre mit Topfgeklapper. Und nirgends wird man so freundlich bedient. Die Ablehnung meines abtrünnigen Freundes ist vielleicht selbst eine Aufmache, die das Bedürfnis nach dieser Art von Cafés erst hervorgerufen hat: Nun, da sie alle kennen, sind sie nicht mehr cool genug. Doch wer das Fourchette nicht mehr schätzen kann, hat sich definitiv selbst ins Aus geschossen.

Da ist die Welt doch gleich wieder in Ordnung. Bild: barfi.ch

St. Johann: ein Nachruf, eine Zukunft und eine Rochade

Auf der gegenüberliegenden Seite des Rheins hat die Gentrifizierung trotz vieler Bestrebungen einen schwereren Stand. Das spiegelt sich auch in den Cafés wieder. Das Saint Louis zum Beispiel hatte in seiner schlichten, ungekünstelten Aufmachung etwas angenehm «bahnhöfisches», die silbernen Laptops auf den Tischen gehörten gleichwohl fix zum Inventar. «Hatte», denn das Saint Louis ist Geschichte, zumindest in dieser Form. Nachdem das Café fünf Jahre lang seinen Platz als Treffpunkt von Durchreisenden, wie auch Anwohnern gefestigt hatte, übergab die Belegschaft zugunsten der Saint Louis-Buvette die Führung an Anina Marina Michel, die diese nach einem optischen Auffrischer und einer nicht weiter beschriebenen «Neuausrichtung» nach den Fasnachtsferien als «Café Bar Louise» wieder eröffnen soll. Wir hoffen auf gebührenden Ersatz, im März wissen wir mehr.

Zwischen Betonburgen versteckt: Das «Jêle». Bild: barfi.ch

Anstelle des Saint Louis schicken wir das «Café Jêle» ins Rennen, damit die Santihänse nicht auf dem, aber eben doch im Trockenen sitzen. Als ich da im Quartier noch wohnhaft war, schätzte ich das Café an der Ecke Davidsboden- und Müllhauserstrasse gegenüber dem fast schon brachialtraditionellen Nordbahnhof immer wegen seiner Unscheinbarkeit und dem Ambiente eines Kinderhorts. Die geschmacklose wirkende Einrichtung ist bei näheren Hinsehen ein sorgfältiges und gelungenes Orchester aus ästhetischen Fehltritten. Es tut nicht weh und man kann sich auf Wichtigeres konzentrieren, zum Beispiel die ziemlich gute Linsensuppe, falls das Bohnengetränk die vorhandenen Defizite alleine nicht zu füllen vermag.

Wes Andersons Tearoom

Zurück am Marktplatz, ein Tearoom darf natürlich nicht fehlen. Das stellt man sich dunkel vor, mit knarzenden Ledersesseln und dampfendem Teegerät, weit aufgeschlagenen Zeitungen und ernsten Gesichtern. Der Tearoom der Bäckerei «mock» beweist das Gegenteil: Hell, geradezu erfrischend, und dennoch mit der nötigen Prise Gediegenheit mit der umlaufenden Bank und den Barhockern aus weissem! Leder. Im hinteren Teil der Bäckerei kann man sich locker verziehen und die Zeit etwas langsamer vergehen lassen. Die Einrichtung liegt irgendwo zwischen Bistro und Kreuzfahrtschiff und könnte die Kulisse zu einem Film von Wes Anderson sein und macht das «mock» für jene attraktiv, die mitten in der Stadt die Langsamkeit suchen und sich nicht nach der holztäfernen Schwere des Café Schiesser sehnen. Ein «Tea Room» ist auch im klassischen nicht etwa auf Teetrinken beschränkt, sondern zeichnet sich vor allem durch eine beruhigte Atmosphäre aus. Die gibt es hier.

Rückzugsort: Im Hinterzimmer der Bäckerei «mock» an der Schneidergasse 12. Bild: barfi.ch

