Keine Blumen aufs Grab: Die ersten, überwältigenden Facebook-Reaktionen auf den Hilferuf von barfi.ch, der immer noch andauert!

Die direkten Social Media Kommentare auf unseren Hilferuf erschienen, wie immer bei unserem Portal, auf Facebook. Und was waren es für grossartige schriftliche Reaktionen: ausnahmslos positive, unterstützende und ermutigende Worte. Das Team ist überwältigt und von grosser Dankbarkeit, hofft nun mit grosser Spannung ob wir morgen oder Mittwoch aufgrund des Pfingswochenende auch zum erstem Mal sehen dürfen, ob uns finanzielle Zuwendungen das Überleben in den nächsten Tagen und einen Übergang zur gesunden wirtschaftlicher Basis erlaubt. Zahlreiche «Batzen» haben uns bereits per Couvert erreicht, doch noch immer ist barfi.ch leider auf jede finanzielle weiteren Zuwendung angewiesen.

Da nun aber längst nicht alle unsere Nutzer auch auf Facebook zuhause sind, haben wir beschlossen die dort erschienen Kommentare für einmal zu kopieren und hier auf die barfi.ch-Plattform zu stellen. Ausnahmslos alle, in voller Länge, ohne jede Korrektur oder Kürzung. Wer sich etwas Zeit nimmt um nachzulesen, begreift die riesige Freude bei uns im Gerbergässli.

Hier geht es zum Facebook -Beitrag

Hier geht es zum Aufruf