«Kids & Cops» - eine Polizei-Verkehrskontrolle mit vielen Smileys (inkl. Video)

Um 7.45 Uhr standen sie bereit, die Mädchen und Buben in ihren gelben Warnwesten. Das Kinderbüro Basel und die Verkehrsprävention der Basler Kantonspolizei veranstalten ein bis zwei Mal jährlich im Umfeld von Schulen mit echten Schugger und Binggis eine Verkehrskontrolle und verteilen einen «Smiley» oder einen «Lätsch». Drei Verkehrsinstruktoren von der Kontrollgruppe Verkehr begleiteten die Kinder. In zweier Gruppen belehrten oder bedankten sie sich bei den Automobilisten für ihr zu schnelles oder ihr vorbildliches Fahren. Je nachdem, ob die Automobilisten sich an die vorgegebene Geschwindigkeit in der 30er Zone der Strassburgerallee gehalten hatten oder nicht. Die 30er-Zone beim Primarschulhaus Isaak Iselin gilt jeweils eine Stunde vor bis eine Stunde nach Unterrichtszeit.

Für einmal aber gab es keine Geldbussen. Die Gut- und Schlechtfahrer wurden von der Polizei herausgewunken und auf fehlerhafte oder korrekte Fahrweise angesprochen. Die Schülerinnen und Schüler wiederum erklärten den Lenkern, wie ihr Fahrverhalten auf sie wirkt. Im Vorfeld hatten sie dazu Karten mit einem Text beschrieben, den sie den Automobilisten auf den Weg mitgaben. Sidiki und Berkant übten ihre Texte zuvor mit Wachtmeisterin Barbara Wassmer. Zunächst lasen sie ihn brav auf Hochdeutsch. Wachtmeisterin Wassmer gab den Rat es ruhig in Mundart zu versuchen. Schnell merkten die beiden Schüler, dass es gar nicht so einfach war, einen deutschen Text schnell ins Baseldütsche zu übersetzen.

Marlenes Karte mit dem selbstgeschriebenen Text.

Auch Nisa und Marlene lasen ihre Texte eifrig ab und verschenkten zum Schluss eine Schoggi in Herzform, die sie zuvor selbst mit kleinen Zeichnungen verziert hatten. Einige der Autofahrer meist auf dem Weg an Ihre Arbeit, reagierten anfänglich noch etwas genervt, konnten dem Charme der Schüler jedoch nicht lange widerstehen. Der Ärger über die Verzögerung auf dem Weg ins Geschäft wich schnell einem Schmunzeln. Ob der Grund dafür die Kids waren, oder gebotener Respekt jedes vernünftigen Automobilisten vor den Gefahren rund um ein Schulhaus - während den 45 Minuten der Kontrolle war kein einziger «Lätsch» zu verzeichnen: Basel hat Tollizisten.

Alle kontrollierten Automobilisten erhielten ein von den Kindern verziertes Schoggiherz.