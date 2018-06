Kids werden fit mit Vincent Gross

“1-5-1-8!” Diese Zahlenformel sitzt nun garantiert bei den über 280 Schülerinnen und Schülern aus Basel, die heute Freitag und am vergangenen Mittwoch bei den Events des Non-Profit-Programms Fitness for Kids dabei waren. Die Formel steht für den einen Körper, den man respektieren soll, fünf Portionen Obst und Gemüse täglich, eine Stunde Bewegung pro Tag und acht Gläser Wasser, die man täglich trinken soll. Doch statt mit trockenem Auswendig-Lernen bleibt die Formel durch Bewegung im Kopf. Und statt Mathe und Bio übten die Kids den “Superman”, “Bergsteiger” und “Hampelmann” und lernten mit kleinen Tricks, wie sie es schaffen, ausreichend Wasser im Alltag zu trinken. Zudem gab es einige Überraschungen, darunter auch ein gesundes Znüni mit Äpfeln vom Presenting Partner LIDL sowie knusprigem Vollkorngebäck von Dar-Vida und Apfelschorle vom Ramseier, den beiden Supporting Partnern von Fitness for Kids.

Prominente Unterstützung

Mit dabei beim “Check Up” war Vincent Gross, Sänger, Youtube-Star und ehemaliger Schweizer Meister im Taekwondo. Er turnte fleissig mit und zeigte sich begeistert vom Einsatz der Kids: “In unserem ganzen Leben haben wir nur unseren einen Körper. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Kindern schon früh zeigen, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren und zu bewegen - aber auch wieviel Spass es machen kann”. Auf diesem Prinzip baut das gesamte Programm auf, dass schon über 55’000 Schweizer Kids begeistert hat. Auch in Gellert und in Erlenmatt kommt Abwechslung vom Schulalltag an und zeigt Nachhaltigkeit. Beim ersten Besuch von Fitness for Kids haben alle Kinder ein Ernährungs- und Bewegungstagebuch bekommen, dass viele in den vergangenen Wochen eifrig ausgefüllt haben. “Ich habe jeden Tag zwei Flaschen mit Wasser gefüllt und darauf geachtet, dass diese bis am Abend jeweils leer waren. Weniger Süsses zu essen fiel mir aber viel schwerer, als genügend zu trinken”, berichtet ein Schüler. Zur Belohnung gab es für alle ein cooles Hipster-Säckli, zur Verfügung gestellt von Dar-Vida. Dank der Sponsoren sind die Fitness for Kids Events für die Schulen kostenlos.