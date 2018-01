Kinder-Uni Basel besucht neu auch Liestal

Die Kinder-Uni der Universität Basel bietet auch diesen Frühling fünf rund 30-minütige Vorlesungen, in denen Dozierende in verständlicher Sprache über Themen reden, über die sie seit Jahren nachdenken und forschen.

Die Kunsthistorikerin Barbara Schellewald erzählt, welche Bilder von Monstern es im Mittelalter gab. Wie unser Gehirn funktioniert, erklärt der Arzt und Neurologe Özgür Yaldizli, und darüber, warum wir Tiere schützen müssen, redet Markus Wild, Professor für Philosophie. Schliesslich berichtet die Umweltwissenschaftlerin Christine Alewell, welche Schätze der Boden verbirgt, und der Botanikprofessor Christian Körner, wie Bäume atmen.

An der Kinder-Uni geht es primär nicht um die Weitergabe von Wissen, das den Kindern bereits in der Schule vermittelt wird. Die Kinder-Uni will vielmehr ihre Neugier an wissenschaftlicher Forschung und ihre Begeisterung für die Wissenschaft wecken und ihre Lernbereitschaft fördern.

Anmeldung offen

Die Universität Basel führt die Kinder-Uni bereits seit 2004 für rund 900 Mädchen und Buben am Zentrum für Lehre und Forschung des Universitätsspitals Basel durch. Zusätzlich wird ab 2018 der Saal des Kinos Oris in der Liestaler Altstadt für 130 Kinder Platz bieten. Die fünf Kinder-Uni-Vorlesungen werden im April und Mai in drei Gruppen – zwei in Basel, eine in Liestal – durchgeführt. Eine Anmeldung ist ab dem 15. Januar 2018 auf der Webseite der Kinder-Uni möglich.

Kinder, die sich angemeldet haben, erhalten frühzeitig per Post einen Kinder-Uni-Ausweis und einen Vorlesungsschein zugeschickt. Zudem wird ihnen am ersten Vorlesungstag ein persönliches Notizheft mit dem kompletten Programm, Büchertipps, Rätsel und Quiz überreicht. Der Vorlesungsschein wird jedes Mal vor Ort abgestempelt und dient den Mädchen und Buben als Beleg, dass sie die Kinder-Uni erfolgreich besucht haben.