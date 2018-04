Klatschnass: Basler Badesaison steht vor der Tür

Infolge Sanierungsarbeiten beginnt die Saison im Gartenbad Bachgraben später, voraussichtlich am 2. Juni 2018. Der Bevölkerung steht das beheizte Sportbad St. Jakob ab Samstag, 28. April 2018, wieder zur Verfügung. Das Sportbad ist montags bis freitags ab 06.00 Uhr geöffnet. Für das Frühschwimmen ab 6.00 Uhr ist ein Saison-Abonnement oder ein 10-er Abonnement nötig. Die Kassen öffnen erst um 09.00 Uhr, und der Eintritt zum Frühschwimmen ist nur mit einem Abonnement möglich. Die unbeheizten Becken im Gartenbad öffnen zwei Wochen später am Samstag, 12. Mai 2018.

Mit dem Saisonbeginn im Sportbad St. Jakob endet die erste Wintersaison im Hallenbad Eglisee. Die Traglufthalle über dem 50-Meter-Schwimmbecken wird abgebaut. Insgesamt haben rund 11‘000 Besucherinnen und Besucher das Hallenbad Eglisee zum Streckenschwimmen besucht. Das Gartenbad Eglisee samt Frauenbad öffnet am Samstag, 19. Mai 2018. Die Interessengemeinschaft «Kultur im Fraueli» hat für den Sommer 2018 ein Kultur-Programm auf die Beine gestellt. An vier Abenden im August und September (16.8./24.8./31.8./7.9./) finden im «Fraueli» Konzert- und Geschichtenabende statt. Männer haben an diesen Abenden ebenfalls Zutritt zum Frauenbad.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten im Gartenbad Bachgraben

Das Gartenbad Bachgraben öffnet infolge noch anhaltender Sanierungsarbeiten voraussichtlich am Samstag, 2. Juni 2018. In einer ersten Etappe der Sanierung wurden die Folien der Becken ausgewechselt und erstrahlen künftig wieder in einem kräftigem wasserblau. In der zweiten Etappe wurde die Technikanlage komplett saniert. Zusätzlich mussten alle unterirdisch gelegenen Leitungen des Badewasserkreislaufes erneuert werden, um eine optimale Wasserqualität zu gewährleisten. Durch die erheblichen Erdarbeiten wird die Liegerasenfläche in einigen Bereichen neu angesetzt werden und steht bald wieder für Spiel und Sport zur Verfügung.

Die noch verbleibenden Arbeiten sind witterungsabhängig und sollten bis Anfang Juni erledigt werden können. Das Vollmondschwimmen im Gartenbad Bachgraben findet bei schöner Witterung am Donnerstag, 28. Juni 2018 und Freitag, 27. Juli 2018 statt. Das Gartenbad ist dann jeweils bis 23.00 Uhr geöffnet.

Angepasste Eintrittspreise

Die Eintrittspreise wurden gegenüber dem Vorjahr leicht angepasst. Ein Einzeleintritt für Erwachsene kostet neu 7.50 Franken (7 Franken), für Jugendliche neu 4.50 Franken (4 Franken). Der Einzeleintritt für Kinder kostet unverändert 3 Franken. Das Saisonabonnement kostet für erwachsene Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt wie bisher 90 Franken. Für erwachsene auswärtige Gäste kostet das Saisonabonnement neu 120 Franken (110 Franken).

Für Jugendliche und Kinder gibt es Saisonabonnemente zu reduzierten Preisen. Auch hier zahlen die auswärtigen Gäste neu einen leicht höheren Preis als im Vorjahr. Saisonabonnemente und 10er Abonnemente können direkt an der Kasse bezogen werden oder im Internet bestellt werden. Die Badesaison in den Gartenbädern endet voraussichtlich am Sonntag, 09. September 2018. Die Saison im Sportbad St. Jakob dauert voraussichtlich bis am Sonntag, 23. September 2018.