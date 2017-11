Kleinbasler Charivari: Die schnellste Vorfasnachtsveranstaltung

Vor dem Bezirksgericht Laufenburg AG steht heute Dienstag ein 42-jähriger Mann, der am 4. November 2015 in Gipf-Oberfrick seine 30-jährige Ehefrau brutal getötet hat. Die Staatsanwaltschaft beantragt 18 Jahre Freiheitsentzug wegen Mordes. Die Anträge der Verteidigung werden an der Verhandlung bekannt gegeben.