Kleinbasler Sexclub testet mit Fitnesstrick die Fitness von vier Basler Behörden

Der FKK-Club wäre nicht der FKK-Club, wäre ihm zum amerikanischen Kürbis- und Gruselfest Halloween nicht etwas eingefallen. Fröhlich werden da als Events fürs Wochenende vor Allerheiligen die «Gang Bang Halloween»-Abende mit Freibier und passendem Gruselbuffet angekündigt. Auch sonst versteckt der Club keineswegs, dass er eigentlich gar kein Fitness- oder Saunaclub ist. So heisst es auf der Webseite: «Bei uns erlebst Du perfekte Symbiose aus erfrischendem Wellnessangebot und sinnlicher Erotik, da kann kein anderes Laufhaus, Bordell, in Basel so schnell mithalten». Vollmundig setzt man sich also an die Spitze der rund zweihundert städtischen Bordelle.

Drei Ämter gegen einen Club

Pikant an der Geschichte ist aber, dass nicht weniger als drei Ämter die Umnutzung des Hinterhauses an der Amerbachstrasse 45 für widerrechtlich halten. Und das seit bald zehn Jahren. So lehnt die Abteilung Lärmschutz des Amtes für Umwelt und Energie (AUE) die ausgedehnten Öffnungszeiten als unzumutbar für die Nachbarschaft ab. Auch das Planungsamt sagt in einer Stellungnahme im Sommer gegenüber Onlinereports, dass eine Nutzung der Räume «zu Zwecken des Sexgewerbes» in Gebieten mit über sechzig Prozent Wohnnutzung nicht als «stark störend und zonenkonform» einzustufen seien.

Trotz verbotener Umnutzung zum Bordell: Der FKK-Club feiert fröhlich weiter. Bild: FKK-Club.

Baubegehren abgelehnt

Auf Anfrage von barfi.ch bestätigt die Chefin des Bau- und Gastgewerbeinspektorates, Luzia Wigger, dass man 2008 im Hinterhaus der Liegenschaft einen «Fitnessraum mit Restaurationsbetrieb» genehmigt habe. Nach Einsprachen der Nachbarschaft verlangten die Bewilligungsbehörden und das Verwaltungsgericht ein «nachträgliches Baubegehren» zur Umnutzung in ein Bordell. Dieses Baugesuch wurde im Juni dieses Jahres endgültig abgelehnt.

Immer neue Einsprachen

In der Zwischenzeit stritten sich das Bau- und Gastgewerbeinspektorat und die Clubbetreiber, die MS Marketing Solutions AG, vor Gericht. Die Betreiber erhoben immer wieder neue Einsprachen und zogen den Fall vors Appellationsgericht. Verzögert sei die Geschichte auch dadurch geworden, dass einer der Besitzer der Liegenschaft gestorben sei und es gedauert habe, die Erbfolge zu klären. Schliesslich bekam das Gewerbeinspektorat recht.

Fröhlich weiter gefeiert

So hätte der FKK-Club laut Verfügung auf anfangs September dichtmachen müssen. Ginge es nach dem Bau- und Gewerbeinspektorat, so hätte man der «perfekten Symbiose zwischen Wellness und Erotik» schon lange einen Riegel vorgeschoben. So sagt Wigger: «Wir hatten verfügt, dass der Club seinen Betrieb einstellen muss, bis das Gerichtsurteil vorliegt». Diesem Vorschlag sei das Gericht nicht gefolgt. Obwohl an der Amerbachstrasse die Bewilligung für die Umnutzung in ein Bordell mehrfach abgelehnt wurde, wird im Hinterhaus fröhlich weiter gefeiert.

Rechtlich topfit

Über eine erneute Einsprache der Betreiber entscheidet nun die Baurekurskommission. Während ein Baubewilligungsverfahren von Gesetzes wegen in drei Monaten abgeschlossen sein muss, bekommt der Club durch den Rekurs nochmals eine Galgenfrist bis zum Urteil der Kommission. So bleibt zu sagen: Auch wenn der FKK-Club sonst nicht viel mit Fitness am Hut hat, rechtlich scheinen die Betreiber topfit zu sein.

