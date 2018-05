Kleine historische Basler Baizenkunde

Was heute als Restaurant oder in Basel eben genauso lieb gemeint als Baiz gilt, kannte man früher unter vielen verschiedenen Namen. Ob Pinte, Taverne, Gasthof, Gaststube, Kaschemme, Kaffeehaus bis zur Spelunke. Wobei mit Letzterem ein eher düsteres und dubioses Lokal gemeint war. Auch in Herbergen wurde Essen serviert, dort konnte man aber auch übernachten.

Das älteste Basler Lokal war eine Militärkantine

Die erste urkundliche Erwähnung eines Basler Lokals war im Jahr 374. Gemeint war damit eine Militärkantine der römischen Besatzung. Die erste Taverne allerdings datierte aus dem Jahr 820. Das älteste Hotel Europas ist das Hotel «Drei Könige», das heutige «Grand Hotel Les Trois Rois». Von 1026 bis 1738 trug es den Namen Gasthof «Zur Blume». Auch eine der ältesten Wirtschaften der Schweiz befindet sich in der Rheinstadt. Das Restaurant «Zum goldenen Sternen» aus dem Jahr 1349, welches sich ursprünglich an der Aeschenvorstadt befand und 1965 dort abgetragen und am heutigen Ort im St. Alban-Tal originalgetreu wiederaufgebaut wurde.

Ansicht des alten Gasthofs am Blumenplatz. Ausschnitt aus einer Lithographie von Constantin Guise, nach 1833. ©Les Trois Rois

Zu den drei Königen Herr Im Hof, der Wirt des Gasthofs «Zu den drei Königen», lässt vor seinem Haus gegen den Blumenplatz (beim Blumenrain) «drei in Lebensgrösse in Rheinfelden verfertigte hölzerne Bilder, die Heiligen Drei Könige darstellende Standfiguren, welche ohne Mahler 72 Pfund gekostet haben, aufstellen». 10. September 1754

Veränderungen im Laufe der Zeit

Weil verschiedene Strassenzüge der neuen Verkehrsführung weichen mussten, sind viele Baizen aus den Quartieren verschwunden. Als ab 1890 der Birsigbach, der bis dahin offen durch die Stadt floss, kanalisiert und überdeckt wurde, mussten ganze Häuserzeilen abgerissen werden. Breitere Strassen wurden gebaut, grosse Teile der Stadtmauer abgerissen und der Stadtgraben aufgefüllt. Trotzdem überlebten einige der alten Hotels und Restaurants.

Im Gegensatz zu heute ging man in früheren Zeiten nicht nur zum Essen und Trinken ins Restaurant. Die meisten Besucher lasen dort in aller Ruhe die aufgelegte Zeitung. Zu einer Zeit, als nur wenige Menschen ein eigenes Radio besassen, hörte man sich dort auch gerne die Nachrichten an. Während der Sendung soll es in den Lokalen jeweils totenstill gewesen sein. Dasselbe galt einige Jahre später für Nachrichtensendungen, die im Fernsehen übertragen wurden. Ganz zu schweigen von Fussballspielen und anderen Sportübertragungen während denen die Lokale, die ein TV-Gerät besassen, bumsvoll waren.

Quelle: «Die Geschichte der Basler Gastronomie» von Mario Nanni, im Friedrich Reinhardt Verlag erschienen.