Kleiner und feiner: Buchhandlung Orell Füssli bald am neuen Standort, Freie Strasse 17

Ein langsames Sterben wird ihnen seit Jahren vorausgesagt, doch es gibt sie noch immer: Buchhandlungen. Allerdings überlebte mit wenigen Ausnahmen bis heute nur, wer sich parallel zum klassischen Angebot der digitalen Revolution anpasst. Orell Füssli macht das vor, verkleinert, aber modernisiert die Verkaufsfläche und überrascht mit Innovation. Die bisherigen Räumlichkeiten an der Freien Strasse 32 waren über mehrere Gebäude verteilt und konnten über Eingänge an der Falknerstrasse und der Freie Strasse erreicht werden.

Orell Füssli Das 1519 gegründete Unternehmen feiert im nächsten Jahr seinen 500. Geburtstag.

Am 18. Januar zieht Orell Füssli nun in die Freie Strasse 17. Von den vormals 2’250 Quadratmetern verteilt auf drei Stockwerke sind es am neuen Standort noch deren 1000. H & B Real Estate, die im Auftrag der Zürcher Eigentümerin Hardturm AG die Liegenschaft vermietet, sagt auf Anfrage, dass noch kein Nachfolgemieter feststehe. Während man sich also über den neuen, attraktiven Auftritt der Traditionsbuchhandlung freuen kann, so werden durch den Umzug wieder mehrere tausend Quadratmeter Verkaufsfläche an bester Lage in der Innenstadt frei, von denen niemand weiss, ob und vor allem wie sie in Zukunft genutzt werden können.

Die neue Orell Füssli-Buchhandlung an der Freien Strasse 17.

Das neue Domizil befindet sich genau 100 Schritte entfernt vom alten Standort, wo Willy Jäggi 1975 seine Buchhandlung an der Freie Strasse 32 führte. Über die Jahre wuchsen die Räumlichkeiten, der Laden umfasste schliesslich vier Liegenschaften, was zur etwas verwinkelten Situation beitrug. «Es war Fluch und Segen, nicht sehr übersichtlich und die Wegführung sehr anspruchsvoll», sagt Geschäftsführer Christoph Wyder gegenüber barfi.ch.

Freie Strasse 17: kleiner und kompakter

Die Suche nach einem kleineren und kompakteren Laden gestaltete sich nicht sehr schwierig, da in der Stadt verschiedene Ladenlokale unvermietet leerstanden. «Es gab Überlegungen für Räumlichkeiten in der Nähe. Schliesslich war es die ehemalige Vögele-Filiale, wo früher das Spielzeuggeschäft Franz Carl Weber domiziliert war, die am geeignetsten war», so Wyder. Am neuen Ort wird die Buchhandlung mit über drei Etagen verteilten 1000 Quadratmetern bedeutend kleiner sein als bisher. Am Angebot soll sich hingegen nichts ändern, versichert Christoph Wyder.

Dass die Zeiten auch im Buchhandel alles andere als rosig sind, zeigt die immer kleiner werdende Zahl von Buchläden. Karger Libri musste im vergangenen Sommer die Konsequenzen ziehen und schliessen. Auch Orell Füssli blieb nicht verschont. Nachdem im vergangenen Jahr drei Vollzeitstellen abgebaut worden sind und einige Mitarbeiterinnen zu anderen Stellen wechselten, werden insgesamt 19 Mitarbeiterinnen, vier Mitarbeiter und sieben Auszubildende am neuen Standort im Einsatz sein. «Der Buchhandel lebt vom Zwischenmenschlichen», sagt der seit 20 Jahren bei Jäggi, Thalia und Orell Füssli tätige Christoph Wyder. Auch wenn die Entwicklung der letzten Jahre mit dem steigenden Online-Handel und den E-Books nicht zu stoppen sei, gelte es weiterhin die Menschen für Bücher zu begeistern.

Ein neues Café namens «Barfüssli»

Der Kinderbuchabteilung erhält auch weiterhin grosses Gewicht gegeben. Ein grosses Spielhaus wurde dafür eigens gebaut. Auch die Papeterie wird am neuen Ort weiterbestehen und die beliebten Angebote und Beratungstermine für Graphologie, Astrologie und Physiognomik sowie Handlesen werden weitergeführt. Schliesslich wird es im ersten Stock wieder ein Café geben: das «Barfüssli». Vieles bleibt also beim Alten, nur die diversen Ausflüge in den Non-Book-Bereich mit dem Verkauf von Plüschtieren und Spielen wurde wieder gestoppt.

Züglete

Am Samstag um 16 Uhr ist es so weit. In der Freien Strasse 32 wird alles eingepackt. In Boxen verpackt auf 60 Palletten werden die Bücher an den neuen Standort gebracht. Bereits am nächsten Montag startet am alten Ort ein grosser Ausverkauf. Am 18. Januar um 9 Uhr eröffnet Orell Füssli dann am neuen Ort. Bafi.ch wünscht viel Erfolg.