Mc Donalds am Barfi: «Der Basler Schönheitsfehler»

Heute gehört der Mc Donald’s zum Barfüsserplatz wie das Tramhüsli. Doch dem war nicht immer so: als der Fast-Food-Gigant einst nach Basel kam, regte sich Widerstand in der Bevölkerung. Auch heute hält sich die Begeisterung wieder in Grenzen.