Kleinhüninger Imam in den Schlagzeilen: Der Mini-Rock als teuflische Versuchung

Aridan Elezi ist eigentlich ein sympathischer junger Mann. Der 27-jährige Islamwissenschaftler betreibt am äussersten Zipfel von Kleinhüningen die Moschee «Peace & Blessing». Heute schaffte es der Imam auf die Titelseite des Zürcher Tagesanzeigers. Der Basler Journalist Kurt Pelda wirft ihm «Schwulenhetze» vor. Anlässlich der ersten Gay Pride Parade in Pristina im letzten Oktober habe sich der 2007 eingebürgerte Basler in einer Videopredigt gegen Homosexuelle ausgesprochen. Homosexualität sei ein «Krebsgeschwür gegen die Moral» und eine «Krankheit».

Ein Gräuel

Allerdings sagt auch das Alte Testament der Bibel: «Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist, und sollen beide des Todes sterben; Blutschuld lastet auf ihnen». So genau will man das als Christ heute nicht mehr wissen. Und die Zeugen Jehovas erteilen ihren Jugendlichen ebenfalls gute Tipps, was den Umgang mit gleichgeschlechtlichem Sex angeht: «Wenn jemand fragt: „Wie stehst du zu Homosexualität?» Dann könntest du antworten: «Ich habe nichts gegen Homosexuelle als Menschen, aber ich finde nicht gut, was sie tun».

Fasten, beten, spenden

Pelda sagt auch, dass Elezi die leichtbekleideten Frauen, die im Sommer im Rhein baden, ein Dorn im Auge seien. Sage und schreibe 51 Videos sind auf dem Youtube-Kanal des Imams zu finden. Die meisten der Filme sind auf Arabisch, einige aber auch auf Deutsch. Bei einer Predigt in Bern spricht Elezi zum Ramadan und betont die Wichtigkeit von: «Fasten, beten und spenden». Kein Wunder, als «freischaffender Prediger» muss ein Imam eben auch Geld auftreiben. Elezi selbst meint, ein Vorzug seiner Moschee «Peace & Blessing» sei es eben gerade, dass er auf Deutsch predige, sagt Aridan Elezi, der in Ägypten arabisch gelernt hat und dann im saudi-arabischen Medina sein Diplom in Islamwissenschaften erwarb.

Absolutes Bekenntnis

Für den geneigten Betrachter sind die Videos vor allem eines: Ziemlich langweilig. Das Bekenntnis zu Allah ist hier absolut, sowie auch der Glaube an den Islam und die Glaubensbezeugung absolut ist: «Was liebt Allah am meisten? Im Islam gibt es absolute Gewissheit, dies gilt es zu bezeugen. Bei Allah gibt es keinen Zweifel, so wie es etwa im Deutschen falsch übersetzt wird». Dieser Fundamentalismus ist nichts Neues, so sagt Aridan Erezi auch: «Man muss den Glauben mit den Gliedern und Körpern umsetzen und sich Allah unterwerfen». Allerdings spricht er auch davon, dass Sünden vergeben werden können.

Basel zu tolerant

Journalist Kurt Pelda ist unterdessen besorgt, dass Basel vor allem in den Quartieren Klybeck und Kleinhüningen «zu tolerant» sein könnte. Schliesslich habe es am Eingang der «Peace & Blessing Moschee» auch Traktate von der umstrittenen Koran-Verteilaktion «Lies», die in Deutschland unterdessen verboten ist. Ein weiteres Indiz für die Hetze von Elezi sieht Pelda darin, dass Elezi auf dem sozialen Medium «Telegram» Juden als hartherzig beschrieben habe.

Selbstbewusst, bärtig

Sorgen macht ihm auch, dass zunehmend bärtige Salafisten «selbstbewusst» durch Kleinhüningen marschieren würden. Klar vertreten diese eine ultrakonservative Strömung des Islam, bei 13'000 Muslimen in Basel stellen diese jedoch eine Minderheit dar. Unterdessen predigt Elezi weiter: «Es gibt einen festen Glaube und die Gewissheit im Herzen. Jemand der sagt, ich glaube daran, aber ich spreche es nicht aus, der ist kein Muslim».

Teuflische Versuchung

Über Elezis Verbindungen zu radikalen Islamisten kann auch Pelda nur spekulieren. So lehnt Elezi die Gruppierung «Islamischer Staat» offiziell ab und habe gar einen jungen Mann in einer Whatsapp-Nachricht vor dem IS gewarnt. Aber immerhin sind da die Aridan Elezis Aussagen zu Mini-Röcken, eine «teuflische Versuchung» und Rheinschwimmerinnen in Bikinis, die das Rheinbord im Sommer «zu einem unmoralischen Sumpf» werden liessen. Das alles mag antiquiert erscheinen, etwas weltfremd gar, aber ob es auch ein Grund zur Besorgnis, dass Basel zu tolerant geworden ist, bleibt fraglich.

