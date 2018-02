Klopfende Drei Könige spenden Erlös dem Frauenhaus Basel

Wie es seit einigen Jahren Tradition ist, klopften auch vergangenes Jahr die Drei Könige in der Freien Strasse. Egal ob Regen, Schnee oder bissige Kälte - die drei Waisen standen bereit, um sich für jeden Rappen, der in der grossen Schale landete, mit einer Verbeugung und einem Klopfen der massiven Stäbe zu bedanken. Insgesamt kamen 123 «Klopf-Stunden» zusammen. Eine Spende, und sei sie noch so klein, war und ist bis heute Ehrensache.

Die Spenden kommen jährlich einem anderen guten Zweck zugute. Dieses Jahr kann sich das Frauenhaus Basel über die Spende freuen. Insgesamt wurden 21'500 Franken gesammelt. Bei bis zu zehn Franken gibt es ein Klopfen, bis zu zwanzig Franken zwei Klopfen und grosszügigere Spenden erhalten drei Klopfen.

Heute wurde der Scheck in der Schlüsselzunft von Rotary Club Präsident Hans Hagenbach dem Frauenhaus Basel überreicht. Entgegenahmen die grosszügige Spende, Heidi Mück Co-Präsidentin und Sabina Hagenbach Leiterin Kommunikation und Fundraising des Frauenhauses.

Hans Hagenbach, Sabina Hagenbach und Heidi Mück

Beide zeigten sich extrem dankbar «Es ist ein toller Jahresstart für uns. Von den 200'000 Schweizer Franken die wie jährlich als Spendenbudget erreichen wollen, haben wir nun schon 10% zusammen», erzählt Heidi Mück. Sabina Hagenbach sieht vor allem den riesigen Aufwand der Jahr für Jahr betrieben wird. «Da wir selber auch einige Stunden geklopft haben, sind wir umso dankbarer für das riesige Engagement, dass in dieses Projekt Jahr für Jahr gesteckt wird».

Der Rotary Club Basel-St. Jakob organisiert die Spendenaktion seit nunmehr sechs Jahren – mit der Unterstützung von Stücker Parkett, dem Restaurant Schlüsselzunft, der UBS und, neben anderen lokalen Medien, zum dritten Mal auch mit barfi.ch.