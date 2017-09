Kokain in Auto entdeckt

Vor einigen Tagen haben Schweizer Grenzwächter in der Nacht an einem Grenzübergang zu Frankreich eine Zollkontrolle durchgeführt. Dabei kontrollierten sie einen zirka 50-jährigen Bulgarien in einem im Ausland zugelassenen Fahrzeug, der von Frankreich kommend nach Basel einreisen wollte.

Auf Rauschgift gestossen

Während der Kontrolle kam bei den Grenzwächtern der Verdacht auf, dass es sich um einen Drogenschmuggel handeln könnte. Die beigezogenen Fahrzeugspezialisten des Grenzwachtkorps führten deshalb eine genaue Prüfung des Personenwagens durch. Dabei stiessen sie im Wageninnern auf einen Hohlraum, in dem ein Paket versteckt war. Die Untersuchung des Inhaltes ergab, dass es sich um rund 800 Gramm Kokain handelte.

Übergabe an Kantonspolizei Basel-Stadt

Die Grenzwächter übergaben den Mann zusammen mit dem sichergestellten Rauschgift der Kantonspolizei Basel-Stadt. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat eine Untersuchung eingeleitet.