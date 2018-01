Kollision mit korrekt parkiertem Personenwagen: die Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende wurden in Lörrach drei Personen wegen Auto- und Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss angezeigt. In der Nacht auf Sonntag kam es ausserdem, ebenfalls in Lörrach, zu einer Streitigkeit zwischen zwei Betrunkenen. Dem einen wurde mit einer Bierflasche an den Kopf geschlagen und er verletzte sich stark. Der Zuschlagende wurde darauf verhaftet.