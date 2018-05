Kollision zwischen Fussgänger und Personenwagen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 21-jähriger Fahrzeuglenker auf der Kasernenstrasse in Richtung Liestal Zentrum. Auf der Gegenfahrbahn stand der Verkehr aufgrund der Lichtsignalanlage still. Bei der Bushaltestelle „Stadion“ überquerte ein 15-jähriger Jugendlicher unvermittelt zwischen den stehenden Fahrzeugen die Strasse. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Fussgänger und dem in Richtung Liestal Zentrum fahrenden Personenwagen.

Der Fussgänger wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.