Kollision zwischen zwei Personenwagen auf Kreuzung in Muttenz: die Polizei sucht Zeugen

Die 23-jährige Lenkerin eines Personenwagens fuhr von der Margelackerstrasse kommend auf die Rennbahnkreuzung und wollte nach links in die St. Jakobs-Strasse abbiegen. Die Lichtsignalanlage war zu diesem Zeitpunkt auf Grün, mit zusätzlichem orangen Blinklicht, geschaltet. Beim Abbiegen übersah sie eine vortrittsberechtigte 58-jährige Lenkerin, welche mit ihrem Personenwagen von der Birsfelderstrasse geradeaus Richtung Margelackerstrasse fuhr. Diese Lenkerin hatte ebenfalls grün. Auf dem Kreuzungsgebiet kam es in der Folge zur seitlichen Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Die 23-jährige Lenkerin erlitt Verletzungen und musste mit der Sanität der Rettung Basel-Stadt in ein Spital verbracht werden.

Der Tramverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Während den Bergungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.