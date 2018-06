Kollision zwischen zwei Personenwagen: die Polizei sucht Zeugen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 77-jährige Personenwagenlenker von Basel herkommend auf der St. Jakob-Strasse in Richtung Muttenz. Aus noch unklaren Gründen kam es bei der Verzweigung St. Jakob-Strasse / Zubringer A18 zu einer Kollision mit einem Personenwagen, welcher von der A18 herkam und via Zubringer in Richtung A2 fahren wollte. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Da der Unfallhergang nicht restlos geklärt ist, sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Sachdienliche Angaben sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35.