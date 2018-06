Kollision zwischen zwei Personenwagen in Bottmingen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr die 63-jährige Personenwagenlenkerin von Binningen herkommend in den Bottmingerkreisel und beabsichtigte diesen in Richtung Oberwil zu verlassen. Die 45-jährige Lenkerin des zweiten beteiligten Personenwagens fuhr von Münchenstein kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein und wollte diesen ebenfalls in Fahrtrichtung Oberwil verlassen. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer seitlichen Kollision. Verletzt wurde niemand.

Da der Unfallhergang nicht restlos geklärt ist, sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Sachdienliche Angaben sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35.